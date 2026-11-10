Десантники ЗСУ знищили позиції та технічні засоби окупантів на Куп’янському напрямку

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На Куп’янському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади завдали серії прицільних ударів по позиціях і технічних засобах російських окупаційних військ. Також українські військові продовжують знищувати ударні безпілотники противника.

Під час операції десантники уражали ворожі укриття, обладнання зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби, які забезпечували координацію дій російських підрозділів.

Окрім ударів по наземних цілях, військовослужбовці системно протидіють ударним безпілотникам окупантів. Серед знищених апаратів — FPV-дрони, «Молнії» та «Ланцети». Їх ліквідація обмежує можливості російських військ завдавати ударів по українських позиціях.

У бригаді зазначають, що, попри складну оперативну обстановку та спроби противника нарощувати сили, десантники продовжують завдавати втрат окупантам.

Ураження ворожих технічних засобів порушує роботу російських підрозділів і ускладнює підготовку противника до нових наступальних дій.

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Відео бойової роботи оприлюднила 77-а окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2220 окупантів. Нові дані про втрати російської армії оприлюднили станом на 10 листопада 2026 року.

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.

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