Десантно-штурмові війська випробовують експериментальне укриття Мушля

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ДШВ ЗСУ отримали для тестування укриття «Мушля», виготовлене з гідроізоляційного пластику. Це експериментальна розробка, яку наразі випробовують у військах.

Про це розповів начальник управління Сил підтримки штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Дмитро Пішко.

«Тепер беремо на озброєння фортифікаційні споруди промислового виготовлення. Нещодавно ми отримали експериментальне укриття "Мушля". Виготовлене з гідроізоляційного пластику й чудово підходить для місць із високим рівнем ґрунтових вод, адже не потребує додаткової гідроізоляції», - зазначив Пішко.

За його словами, зараз військові активно почали використовувати одиночні й парні заглиблені окопи з посиленим перекриттям, що, по суті, є вдосконаленням так званої лисячої нори.

«На тих напрямках, де підготовка до оборони була проведена завчасно, дуже добре обладнала позиції Державна спеціальна служба транспорту. Ми з нею працювали й у 2025, і у 2026 роках. Її фахівці завжди до нас дослухаються. На позиціях передбачено не лише місця для ведення вогню і відпочинку, а й для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Відпрацьовували рішення, робили креслення щодо позицій - і вони облаштовували їх так, як ми собі уявляли і як потребували», — додав військовий.

Як зауважив полковник, тепер позиції все більше стають повністю автономними. На них передбачено не лише місця для ведення вогню і відпочинку, а й для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.

Пішко акцентував в інтерв’ю Укрінформу, що сучасна позиція — це дуже цікаве і водночас складне рішення.

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