Десять Шахедів атакували Волинь — є поранений і пошкодження

У ніч проти 1 листопада та вранці російські війська атакували Волинську область десятьма ударними безпілотниками типу Shahed. Через влучання та падіння уламків у Камінь-Каширському районі пошкоджені об’єкти інфраструктури, одна людина отримала поранення. Загиблих немає.

Протягом ночі та ранку 1 листопада на Волинь спрямували десять російських безпілотників типу Shahed. Влучання та падіння уламків зафіксували на території Камінь-Каширського району. Зокрема, постраждала Маневицька громада. Унаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури. Серед них — будівлі, які наразі не використовуються. Також є один поранений. Людині надали необхідну медичну допомогу. «Унаслідок влучань та падіння уламків маємо пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема недіючі будівлі. На щастя, загиблих немає. Одна людина отримала поранення, їй надано необхідну медичну допомогу», — повідомив Роман Романюк.

Інших подробиць щодо стану постраждалого та масштабів пошкоджень очільник ОВА не навів. Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у своєму Telegram-каналі.

У ніч проти 20 жовтня російські війська майже щогодини запускали ударні безпілотники по Волинській області. Найбільше постраждав Ковель, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, стоянку вантажівок і складські приміщення на території «Епіцентру». За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Унаслідок чергової повітряної атаки російських військ у Луцькому та Камінь-Каширському районах Волинської області виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури.

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