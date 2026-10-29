Deutsche Welle назвала українські Олешки російським варіантом назви — Алешки

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Російськомовна редакція Deutsche Welle використала назву «Алешки» щодо українського міста Олешки на Херсонщині.

На це звернув увагу експерт з інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Антощук, який вважає таке формулювання прикладом впливу через мову.

За словами Антощука, конструкція «Алешки (українською Олешки)» подає російський варіант як основний, а офіційну українську назву — як альтернативний. На його думку, це може сприяти закріпленню російськоцентричного сприйняття українських територій у міжнародному інформаційному просторі.

Краєзнавець Дементій Білий нагадав, що місто мало назву Цюрупинськ у радянський період, а 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала його на Олешки. Саме ця назва є офіційною в Україні.

Білий також зазначив, що використання варіантів «Алешки» або «Алёшки» російськими ресурсами пов’язане з історичними традиціями найменування міста. Він висловив нерозуміння, чому іноземні російськомовні медіа використовують такі форми замість офіційної української назви.

Джерело: Юрій Антощук (Facebook)

Лубінець закликав надавати інформацію про жителів окупованих Олешок для гуманітарної місії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

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