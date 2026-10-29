Для жителів окупованих Олешок готують гуманітарну допомогу, — Лубінець

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Україна продовжує підготовку гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Фахівці розміновують маршрути для безпечного проведення місії, а гуманітарний вантаж планують доставити жителям міста 30 жовтня.

«Розмінування проходить успішно. Готуємо гуманітарну допомогу для жителів Олешок», — зазначив омбудсман.

Українська сторона формує гуманітарний вантаж для цивільних, які залишаються в окупованому місті. Водночас фахівці продовжують розмінування маршрутів, необхідних для безпечного проведення місії.

За словами Дмитра Лубінця, головне завдання — доправити допомогу людям, які залишаються в Олешках, і забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних.

«Наше завдання – доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних», — наголосив омбудсман.

Дмитро Лубінець зазначив, що реалізація гуманітарної місії стала можливою, зокрема, завдяки постійній комунікації з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою.

За його словами, сторони підтримують зв’язок і координують виконання досягнутих домовленостей.

Окремо український омбудсман подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільному населенню Олешок.

Режим припинення вогню на визначених ділянках Херсонщини розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. На момент повідомлення Дмитра Лубінця він тривав уже 54 години.

За попередніми домовленостями, тимчасове перемир’я має діяти до вечора 1 листопада.

Водночас проведення гуманітарної місії залежить від завершення підготовки маршрутів і дотримання погоджених умов припинення вогню. За словами Лубінця, робота над виконанням домовленостей триває.

Про перебіг підготовки повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Четверо американських журналістів телеканалу Newsmax працюватимуть у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, щоб незалежно фіксувати перебіг гуманітарної місії. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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