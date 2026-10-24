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Кількість загиблих унаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра 20 жовтня зросла до трьох. У лікарні помер 33-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час атаки.

За словами очільника ОВА, постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані та мав опіки всього тіла. Медики до останнього боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

«Таким чином кількість загиблих через російський удар по складах у передмісті Дніпра зросла до трьох. Ще троє людей поранені», – повідомили в ОВА.

Унаслідок російської атаки на склади в передмісті Дніпра загинули троє людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок російських обстрілів протягом доби, 23 жовтня, постраждали семеро мирних жителів. Під ворожими атаками опинилися 25 населених пунктів у 16 громадах. Російські війська пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, адміністративні приміщення, транспорт та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Херсонській області протягом минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських обстрілів поранення дісталишестеро людей. Російські війська атакували населені пункти авіацією, безпілотниками та артилерією, пошкодивши житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

Російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони, зокрема Дніпро, Нікопольщина та Криворіжжя. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Загалом протягом доби російські війська застосовували проти Дніпропетровщини безпілотники та артилерію. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Найбільше постраждалих — у Дніпрі, де восьмеро людей перебувають у лікарні. Про це написав Ганжав телеграм-каналі.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Російські війська протягом дня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень і перебуває у важкому стані. Під ударами опинилися житлові будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та інфраструктура.

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