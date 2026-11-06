Дніпро фактично став лінією фронту, росіяни контролюють Кінбурнську косу, — Плетенчук

0:00 / 0:00

Російські окупаційні війська використовують захоплену Кінбурнську косу для контролю виходу цивільних суден із Дніпровсько-Бузького лиману. Пересування в цій акваторії залишається вкрай небезпечним через велику кількість вибухових пристроїв.

За словами військового, перебуваючи на косі, росіяни перешкоджають руху цивільних суден із морських портів, зокрема Миколаєва та Херсона. Крім того, окупанти ведуть із півострова так званий турбуючий вогонь по містах материкової України.

«В принципі, характер дій ворога залишається незмінним. Незмінним залишається й те, що ворог там періодично зазнає втрат», – сказав Плетенчук. Він додав, що російські військові не почуваються вільно на косі.

Дмитро Плетенчук також пояснив, що оцінити масштаби мінування в районі Кінбурнської коси наразі складно. Для цього необхідно дослідити акваторію Дніпровсько-Бузького лиману, який відділяє узбережжя від Чорного моря. Однак під час повномасштабного вторгнення Росії провести такі дослідження неможливо через надзвичайну небезпеку.

За словами речника ВМС, у лиман впадає Дніпро. Після знищення російськими військами Каховської ГЕС течія винесла у водойму значну кількість вибухонебезпечних предметів.

Йдеться про різні типи боєприпасів і мін – від якірних річкових до протидесантних та протипіхотних.

«Тому що лінія узбережжя на Дніпрі – це фактично лінія фронту і мінування там було відповідним. Особливо враховуючи те, що росіяни мінують багато, а лівий берег є пологим – змило багато. Тому зараз говорити про якусь безпечну навігацію неможливо. Там треба проводити відповідні протимінні заходи. Що стосується Чорного моря – іншої частини Кінбурнського півострова – так само ситуацію потрібно дослідити. А це, на жаль, окупована територія», – наголосив Плетенчук.

Кінбурнська коса розташована в Миколаївській області, за кілька кілометрів від Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Російські війська окупували цю територію у 2022 році. Звідти вони завдають ударів по Очакову та інших населених пунктах. Через контроль окупантів над косою залишається заблокованим рух суден із портів Херсона та Миколаєва.

Кінбурнська коса є єдиною окупованою частиною Миколаївської області. Вона також належить до природно-заповідного фонду України: територія входить до національного природного парку «Білобережжя Святослава» та регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса».

Раніше Дмитро Плетенчук наголошував, що півострів має стратегічне значення для російських окупантів і залишається районом активних бойових дій. Влітку українським військовим вдалося встановити там український прапор, однак про звільнення Кінбурнської коси наразі не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, українські військові мають успіхи на Запорізькому напрямку: Сили оборони зачистили від російських окупантів більшу частину Малої Токмачки, розташованої на південний схід від Оріхова. Водночас російська армія не припиняє спроб обійти українські оборонні рубежі та створити загрозу оточення міста.

За минулу добу, 5 листопада, на фронті зафіксували 188 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку — там українські захисники відбили 16 штурмів.

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели на Сумщині семитижневу операцію під назвою «Чебуречна». За цей час українські воїни зірвали наступальні плани російських військ, зачистили 642 гектари території та знищили понад сотню окупантів. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

На Покровському напрямку російські війська продовжують масовані штурми, кидаючи вперед велику кількість піхоти. Однак прорвати оборону Сил оборони їм не вдається.

Читай нас у