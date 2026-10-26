Дніпропетровщина пережила понад 50 російських атак за день, є загибла та постраждалі

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Упродовж дня російські війська понад 50 разів атакували Дніпро та чотири райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення, серед них — двоє дітей.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

У Павлограді загинула людина. Семеро людей дістали поранень Двоє 10-річних дівчаток та 37-річна жінка - у тяжкому стані. Стан решти постраждалих лікарі оцінюють як середній.

У Нікополі, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах Нікопольського району пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, інфраструктура та автівки. Одна людина постраждала.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені житловий будинок та заклад освіти.

У Межівській громаді Синельниківського району поранень дістали 62-річний чоловік та 56-річна жінка. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Про це голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Нагадаємо, що Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий.

Російські війська з вечора 21 жовтня понад 20 разів атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа. Постраждалих немає.

Протягом дня російські війська здійснили понад 50 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області, застосувавши безпілотники, артилерію та ракети.

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