Дніпропетровщина пережила понад 50 російських атак за день, є загибла та постраждалі
Упродовж дня російські війська понад 50 разів атакували Дніпро та чотири райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення, серед них — двоє дітей.
У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.
У Павлограді загинула людина. Семеро людей дістали поранень Двоє 10-річних дівчаток та 37-річна жінка - у тяжкому стані. Стан решти постраждалих лікарі оцінюють як середній.
У Нікополі, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах Нікопольського району пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, інфраструктура та автівки. Одна людина постраждала.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені житловий будинок та заклад освіти.
У Межівській громаді Синельниківського району поранень дістали 62-річний чоловік та 56-річна жінка. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Про це голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
Нагадаємо, що Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий.