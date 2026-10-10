До 11 зросла кількість загиблих у Запоріжжі через ранковий обстріл російських загарбників

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У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського терористичного авіаудару 10 жовтня зросла до 11 людей. Поранення отримали 16-ть. 11 жовтня у Запоріжжі оголошено День жалоби.

Про збільшення кількості загиблих повідомив т.в.о. очільника ОВА Михайло Семікін.

«Наразі відомо про 11 загиблих мирних жителів. Серед них троє дітей. Під завалами зруйнованих будинків продовжують шукати людей. Рятувальні роботи тривають. Це страшний біль для всього Запоріжжя. Щирі співчуття кожній родині, яка сьогодні втратила своїх рідних», — написав Семікін.

Нагадаємо, що вранці 10 жовтня російські терористичні війська кілька разів атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Уранці 10 жовтня в селищі Комишани Херсонської міської громади внаслідок артилерійського обстрілу російських терористів поранення дістав 67-річний чоловік.

Вранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

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