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До місця обвалу арки прибули шість буксирів, землесос, судно для ліквідації нафтових розливів та інші плавзасоби.

Про це свідчать дані сервісу Vesselfinder, на які звернула увагу «Верстка».

Судна переміщуються по обидва боки мосту. За даними сервісу, у фарватері Керченської протоки залишається достатньо місця для проходу суден із невеликою осадкою.

За інформацією видання, Сили оборони України атакували переправу 16 та 17 листопада. Під час другої атаки 227-метрова арка автомобільної частини мосту обвалилася у фарватер.

Джерело: «Верстка».

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

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