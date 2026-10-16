До України повернули з окупації ще 11 громадян

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11 українців, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Найстаршій із них виповнилося 96 років, а наймолодшому — 50. Серед евакуйованих — літня жінка та її син, який зазнав тяжких поранень унаслідок російського обстрілу.

Важливу роль в організації повернення громадян відіграли міжнародна компанія з українським корінням МХП та її засновник і генеральний директор Юрій Косюк.

Як зазначили в установі, виїзд із тимчасово окупованих територій особливо складний для людей похилого віку, тяжкохворих і поранених, які не можуть самостійно подолати дорогу. Тому під час евакуації необхідно враховувати стан здоров’я людей, їхні потреби та обставини, у яких опинилися їхні близькі.

Один із евакуйованих чоловіків залишався в тимчасово окупованому Луганську після смерті дружини у 2018 році. Його рідні вже виїхали на підконтрольну Україні територію та чекали на нього, однак чоловік тривалий час не наважувався залишити власний дім.

За цей період він переніс три інфаркти, мав проблеми з артеріальним тиском і пересуванням. Зрештою стан здоров’я настільки ускладнив дорогу, що без спеціального транспорту виїхати самостійно він уже не міг.

Завдяки організованій допомозі чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію, де зміг возз’єднатися з рідними.

Ще одна історія стосується 96-річної матері та її сина з тимчасово окупованого села Таврійське на Херсонщині.

Чоловік доглядав за літньою матір’ю, проте у вересні сам постраждав унаслідок обстрілу російських окупантів. Він дістав тяжкі поранення, втратив око та потрапив до лікарні.

Після цього допомога знадобилася обом: син відновлювався після поранень, а мати через поважний вік не могла самостійно вирушити в дорогу.

15 жовтня вони змогли разом повернутися на підконтрольну Україні територію. Для цього необхідно було організувати безпечний виїзд з урахуванням стану здоров’я обох людей.

В Офісі Омбудсмана України наголошують, що вік, хвороби чи поранення не повинні ставати перешкодою для повернення українців додому. Робота з організації евакуації громадян із тимчасово окупованих територій триває постійно.

Якщо ваші рідні залишаються в окупації та потребують допомоги з виїздом, можна звернутися до Офісу Омбудсмана. Під час звернення варто повідомити, де саме перебувають люди, який мають стан здоров’я та що перешкоджає їхньому самостійному виїзду.

Звернутися по допомогу можна такими способами:

Телефон в Україні: 1678.

З-за кордону: +38 (044) 299 74 08.

З тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 — WhatsApp, Viber, Telegram.

Електронна пошта: [email protected] .

Також можна скористатися електронним кабінетом на сайті Офісу Омбудсмана України.

Кожне повернення — це результат спільних зусиль, спрямованих на захист прав українських громадян. Історії евакуйованих людей показують, наскільки важливо враховувати не лише сам факт виїзду з окупації, а й потреби тих, хто через вік, хворобу або поранення не може самостійно дістатися додому.

Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України.

Раніше на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Серед них семеро хлопчиків і четверо дівчаток віком від 1 року 4 місяців до 17 років.

Читай нас у