Долінце пояснив, чому Україна не отримала попередження про балістичний удар по Києву

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Україна знову не отримала попередження від партнерів про ракетний удар по Києву ввечері 13 жовтня. Однією з можливих причин є складність виявлення балістичних ракет за несприятливих погодних умов, зокрема під час сильної хмарності та туману.

Після чергової атаки Повітряні сили ЗСУ повідомили, що партнери не інформували Україну про пуски ракет. Водночас раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвідувальні дані.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що під час попередньої атаки 12 жовтня пуски ракет не вдалося виявити через несприятливу погоду.

За словами Богдана Долінце, погодні умови справді можуть ускладнювати роботу систем виявлення. Передусім ідеться про ракети комплексів С-300 та С-400, які Росія застосовує в режимі «земля — земля».

Такі ракети мають високу швидкість польоту, а їх запускають із відносно невеликої відстані від української столиці. Зокрема, пуски можуть здійснювати з території Брянської та Курської областей Росії.

За оцінкою експерта, ракети за певних умов здатні долетіти до Києва лише за одну-дві хвилини. Це суттєво скорочує час для виявлення загрози та попередження населення.

«Західні системи виявлення насамперед критично залежать від можливості бачити ці засоби, коли вони готуються до запуску та коли ракети вже перебувають у повітряному просторі. Враховуючи погані погодні умови, зазвичай у цьому випадку не вдається своєчасно зафіксувати пуск. Фактично ракета з'являється, коли виходить з хмар на висоті більш ніж 10 кілометрів. І під час зниження вона зникає», — зауважив Долінце.

Експерт наголосив, що в осінньо-зимовий період ефективність виявлення таких ракет може знижуватися через сильну хмарність і туман.

За несприятливих погодних умов системам спостереження може бути складніше своєчасно зафіксувати підготовку до запуску або саму ракету після старту. Через високу швидкість її польоту часу на реагування залишається небагато.

Водночас пояснення Долінце стосується можливого впливу погодних умов на виявлення ракет і саме по собі не підтверджує, що це була єдина причина відсутності попередження про удар 13 жовтня.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.

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Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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