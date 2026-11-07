Драпатий і Заїць відвідали пункт управління 30-го корпусу морської піхоти

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Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий та командувач Сухопутних військ бригадний генерал Святослав Заїць побували на пункті управління 30-го корпусу морської піхоти ВМС України.

Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Фейсбуці.

«Разом із командиром корпусу полковником Сергієм Шаталовим та офіцерами управління обговорили оперативну обстановку, дії противника, виконання бойових завдань і подальше посилення підрозділів», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в центрі уваги було те, від чого безпосередньо залежить результат на полі бою: стійке управління, взаємодія між підрозділами, своєчасний обмін інформацією, посилення бойових спроможностей і збереження життя військовослужбовців.

«Сучасна війна не залишає місця для роботи окремо. Результат на полі бою є там, де командири однаково розуміють завдання, підрозділи діють узгоджено, а рішення швидко реалізуються на передньому краї», — підкреслили у Сухопутних військах. За підсумками роботи було визначено подальші пріоритети та завдання для посилення оборони на визначених напрямках.

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