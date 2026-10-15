Дрон під час атаки РФ залетів до Молдови та повернувся в Україну

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У ніч на 15 жовтня безпілотник порушив повітряний простір Молдови під час масованої російської атаки на Україну.

За даними Міноборони Молдови, дрон залетів з боку Одеської області о 01:43, пролетів у напрямку села Пуркар і вже о 01:51 повернувся в Україну через район села Старокозаче.

Молдовські військові продовжують стежити за повітряним простором країни спільно з відповідними органами та партнерами.

Джерело: Міністерство оборони Молдови

Уранці 3 жовтня повітряний простір Молдови перетнули п’ять безпілотників. Інциденти сталися на тлі масованої російської атаки по Україні.

Російські окупаційні війська минулої доби здійснили масовану атаку на Миколаїв, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та ударні дрони типу Shahed. Унаслідок обстрілу поранення отримали троє цивільних чоловіків, також зафіксовано пошкодження портової та міської інфраструктури.

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