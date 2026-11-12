Дрон StarGate вивіз із передової вже шостого пораненого військового

Бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 евакуювали важкопораненого побратима з передової за допомогою безпілотника StarGate. Військовий дістав поранення руки та ноги після удару російського FPV-дрона й не міг самостійно пересуватися. Це вже шоста успішна евакуація українського бійця за допомогою цього безпілотника.

Пораненого військового звати Сергій. Після атаки російського FPV-дрона він отримав поранення руки та ноги. Через це боєць не міг самостійно дістатися до безпечного місця, тож побратими вирішили евакуювати його за допомогою повітряного безпілотника.

Наземним транспортом забрати військового було надто небезпечно. На маршруті були складний рельєф, мінні загородження та ділянки під вогнем російських військ. Крім того, противник систематично атакував цей район, що робило звичайну евакуацію практично неможливою. «Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських військ наземна евакуація пораненого була неможливою», — пояснили у SkyFall.

Як проходила евакуація

На оприлюдненому відео видно, як один із військових уночі тягне пораненого побратима до місця, де чекає евакуаційний дрон. Кадри зняті переважно тепловізійною камерою, тому зображення чорно-біле, а люди та інші теплі об’єкти помітні на темному тлі.

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Побратим докладає зусиль, щоб доправити Сергія до безпілотника. Після цього StarGate забирає пораненого та перевозить його повітрям до стабілізаційного пункту. Евакуація завершилася успішно. Наразі Сергій перебуває під наглядом медиків і проходить лікування.

Скількох військових уже евакуювали дроном StarGate

За даними компанії SkyFall, це вже шоста операція, під час якої безпілотник StarGate допоміг вивезти українського військового з позицій, звідки наземна евакуація була неможливою. Дрон розробили спеціально для повітряного транспортування поранених із небезпечних ділянок фронту. Така техніка дає змогу забирати військових із позицій, до яких медикам або наземним евакуаційним групам складно чи небезпечно дістатися.

Цього разу операцію провели бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. У SkyFall наголошують, що StarGate продовжує використовуватися для евакуації поранених українських захисників із передової. Про операцію повідомила пресслужба українського виробника безпілотників SkyFall.

Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 протягом тижня двічі успішно евакуювали з поля бою важкопоранених бійців суміжних підрозділів за допомогою евакуаційного безпілотника StarGate.

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