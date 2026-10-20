Дрон влучив між складами на Київщині — є постраждалі

У Софіївській Борщагівці Київської області російський безпілотник влучив на території між складськими приміщеннями. Унаслідок атаки постраждали троє людей, також пошкоджено вантажний автомобіль. Інформацію про наслідки удару ще уточнюють.

У Софіївській Борщагівці на Київщині зафіксували влучання російського безпілотника між складськими приміщеннями. Відомо про трьох постраждалих. За попередніми даними, через удар також пошкоджено вантажний автомобіль. Інформація про стан постраждалих та інші можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Деталі щодо пошкоджень і обставин влучання поки не повідомляють. Очікується оновлення інформації. Про це повідомив виконувач обов’язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь у своєму Telegram-каналі.

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