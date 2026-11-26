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У ніч проти 26 листопада низка російських регіонів і тимчасово окупованих територій України опинилася під атакою безпілотників. Повідомлялося про численні вибухи, роботу російської протиповітряної оборони, пожежі та пошкодження об’єктів. У кількох аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на польоти.

У Невинномиську Ставропольського краю Росії атакували електростанцію, яка забезпечує електроенергією, зокрема, підприємство з виробництва компонентів для вибухівки. Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів.

Російська влада підтвердила пошкодження об’єкта та повідомила, що всі школи міста перевели на дистанційне навчання.

У Башкортостані, за попередньою інформацією, під ударом опинився об’єкт нафтотранспортної інфраструктури компанії «Транснефть-Урал».

У Валуйках Бєлгородської області після атаки виникла пожежа. Також пошкоджено супермаркет і магазин піротехніки. Загалом у регіоні повідомили про двох постраждалих.

Вибухи та роботу російської ППО також фіксували в тимчасово окупованих Маріуполі, Бердянську та Приазов’ї. Інформацію про можливі влучання на цих територіях уточнюють.

За словами Петра Андрющенка, російську протиповітряну оборону залучали в Ростовській, Воронезькій, Тульській і Пензенській областях, а також у Краснодарському краї.

На Воронежчині повідомляли про пошкодження кількох житлових будинків.

Через загрозу атак безпілотників тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували в аеропортах Краснодара, Волгограда, Ульяновська, Уфи та Калінінграда.

Станом на ранок 26 листопада, за інформацією Андрющенка, загроза атак безпілотників зберігалася у десяти регіонах Росії.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.

У ніч проти 26 листопада безпілотники завдали удару по промисловій зоні Невинномиська у Ставропольському краї РФ. За інформацією OSINT- і моніторингових каналів Falcon та Astra, ціллю могла стати Невинномиська ГРЕС, що постачає електроенергію промисловим підприємствам регіону.

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