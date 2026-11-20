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У Смоленській області Росії в ніч на 20 листопада безпілотники атакували хімічний завод «Дорогобуж», який є одним із найбільших промислових підприємств регіону та виробляє компоненти для промислових вибухових речовин.

Загрозу атаки БпЛА у Смоленській області оголосили близько опівночі. Невдовзі українські моніторингові Telegram-канали повідомили про удар по території промислового майданчика ПАТ «Дорогобуж». На оприлюдненому відео видно момент вибуху.

OSINT-аналітик ASTRA підтвердив, що вибух стався саме на території заводу. Офіційних заяв російської влади щодо атаки наразі немає.

ПАТ «Дорогобуж» входить до групи «Акрон», основним бенефіціаром якої є російський мільярдер і колишній голова Європейського єврейського конгресу В'ячеслав Кантор.

Підприємство є одним із провідних виробників мінеральних добрив у Росії. За даними компанії, завод забезпечує близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри.

Також на підприємстві виготовляють аміак, азотну кислоту, мінеральні добрива та нітроамофоску.

Продукція заводу має подвійне промислове призначення, зокрема може використовуватися у виробництві промислових вибухових речовин.

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ПАТ «Дорогобуж» уже ставало ціллю безпілотників. Попередня атака відбулася в ніч проти 25 лютого, тоді загинули семеро людей.

Крім того, підприємство атакували у грудні 2025 року.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

У ніч проти 19 листопада безпілотники атакували Альметьєвськ, де місцеві жителі нарахували щонайменше 16 потужних вибухів. Однією з можливих цілей називають нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно», що належить компанії «Транснефть».

Раніше безпілотники атакували два російські НПЗ у Краснодарському краї, на обох спалахнули пожежі.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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