Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Самара в Росії: чим важливий цей об’єкт

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Уранці 13 листопада безпілотники атакували Самарську область Росії. Під удар потрапила лінійно-виробнича диспетчерська станція «Самара» — важливий вузол російської нафтотранспортної системи.

Лінійно-виробнича диспетчерська станція «Самара» розташована в селищі Просвєт Самарської області.

Це великий нафтотранспортний вузол, який використовується для приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить на підприємство магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На підприємстві змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals.

На нафту марки Urals припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту. Тому станція «Самара» має важливе значення для формування експортних потоків російської нафти.

Крім того, підприємство забезпечує потреби російських збройних сил.

Таким чином, станція є важливою ланкою не лише нафтової інфраструктури Росії, а й системи постачання ресурсів для її військових потреб.

Про атаку повідомив телеграм-канал Exilenova+.

У ніч проти 11 листопада Росія зазнала масштабної атаки безпілотників, яка охопила десятки регіонів країни. Однією з головних цілей став порт Усть-Луга в Ленінградській області, де пролунали вибухи та виникла пожежа. Також повідомлялося про загиблих і постраждалих в інших регіонах.

У ніч проти 11 листопада безпілотники атакувалипорт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Інформації про наслідки атаки в наданому повідомленні немає.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.



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