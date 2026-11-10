Дрони атакували окуповані Донецьк і Луганськ, Бердянськ та регіони Росії, є масштабні відключення світла

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У ніч на 10 листопада безпілотники атакували тимчасово окуповані території України та низку регіонів Росії. Після ударів у Донецьку та Луганську виникли масштабні перебої з електропостачанням. Також про вибухи повідомляли жителі Бердянська, Севастополя та Новгородської області.

У Донецьку після влучань у Петровському районі майже все місто залишилося без електропостачання.

На тимчасово окупованій території Луганської області близько 22:22 повідомили про удар по енергетичній системі. Після цього в Луганську та інших населених пунктах почалися масштабні відключення світла.

Окупаційна адміністрація підтвердила порушення електропостачання внаслідок атаки безпілотників.

Водночас кількість споживачів, які залишилися без світла, масштаби пошкоджень та орієнтовні терміни відновлення електропостачання наразі невідомі.

У тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі Маяка. Інформація про можливі влучання уточнюється.

У Севастополі російська протиповітряна оборона намагалася відбити атаку безпілотників. Окупаційний губернатор Михайло Развожаєв заявив про нібито знищення восьми дронів. Водночас підтверджених даних про влучання немає.

Серія вибухів також пролунала в місті Стара Русса Новгородської області Росії. Ймовірною ціллю атаки міг бути 123-й авіаційний ремонтний завод, який займається обслуговуванням військових літаків Іл-76, Іл-78 та Л-410.

Однак інформація про ураження підприємства наразі не підтверджена.

Крім того, російська протиповітряна оборона працювала в Калузькій області.

Повітряну небезпеку через загрозу атак безпілотників оголошували також у низці інших регіонів РФ, зокрема Московській, Ростовській та Воронезькій областях, а також Краснодарському краї.

Інформація про наслідки атак у цих регіонах уточнюється.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко

Нагадаємо, у Ростовській області Росії внаслідок влучання безпілотника FP-2 припинили рух транспорту мостом через річку Міус на трасі Р-280, яку російські окупанти називають «Новоросія». Масштаби пошкоджень дорожнього полотна зафіксували на супутникових знімках.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотниківпошкоджено міст через річку Міус на автомагістралі «Новоросія», що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тисячі авіарейсів із 69,2 тисячі запланованих. Основною причиною стали регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників.

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