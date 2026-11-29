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Підприємство «Тольяттикаучук» у російському Тольятті, яке входить до групи «Татнефть» і випускає хімічну сировину, зокрема синтетичні каучуки для виробництва твердого ракетного палива потрапило під атаку безпілотників.

Про це свідчать дані OSINT-аналізу видання ASTRA. Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив нічну атаку на регіон, заявивши про збиття понад 20 безпілотників та удари по промислових підприємствах без уточнення їхніх назв, а також повідомив про відсутність загиблих і постраждалих.

За даними ASTRA, завод уже неодноразово зазнавав атак; під час попереднього підтвердженого удару 24 жовтня 2026 року, за заявою Генерального штабу ЗСУ, було пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та ректифікаційну установку. Крім синтетичних каучуків, що застосовуються у виготовленні твердого палива для тактичних і балістичних ракет, «Тольяттикаучук» виробляє мономеры, вуглеводневі фракції та добавки до автомобільного бензину.

Джерело: OSINT-аналіз видання ASTRA.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 12 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили комбінат «Тольяттикаучук» у Тольятті Самарської області рф. На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею.

12 червня у російському Тольятті внаслідок атаки безпілотників виникла масштабна пожежа на заводі «Тольяттикаучук». Після інциденту в Самарській області оголосили режим небезпеки через загрозу дронів, а також тимчасово закрили повітряний простір.

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