Дрони атакували третій дата-центр Яндекса в РФ, збою зазнали понад 80 сервісів Yandex Cloud

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У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Про вибухи у Володимирській області місцеві жителі почали повідомляти вночі. За їхніми словами, удару зазнав дата-центр компанії у місті Владимир.

Об’єкт має потужність 50 МВт і розрахований на 2880 серверних стійок. На момент перших повідомлень російська влада офіційно не коментувала атаку.

Спочатку користувачі зіткнулися зі збоями в популярних сервісах, зокрема:

голосовому помічнику «Аліса» ;

музичному сервісі «Яндекс Музика» ;

платформі відеозв’язку «Телеміст» ;

сервісі розумного будинку «Яндекс Дім».

Однак проблеми виявилися значно масштабнішими. У зонах доступності хмарної платформи Yandex Cloud перестали працювати понад 80 ключових сервісів. Збої зачепили обчислювальні та мережеві потужності, бази даних, сховища, інструменти для розробників і бізнесу, а також сервіси штучного інтелекту, зокрема YandexGPT API.

У «Яндексі» підтвердили, що через атаку безпілотників роботу дата-центру у Владимирі повністю зупинено. За заявою компанії, постраждалих немає.

Перед цим Yandex Cloud повідомляв про перебої з електроживленням в одній із зон доступності платформи.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив атаку безпілотників на інфраструктуру в передмісті Владимира.

За його словами, після удару виникла пожежа. Через відключення двох підстанцій близько 5 тисяч жителів залишилися без електроенергії. Відновити постачання електрики планують за резервною схемою після усунення загрози.

Мешканців будинків, розташованих найближче до атакованого об’єкта, евакуюють. Авдєєв заявив, що житлові будинки не зруйновані, а інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+ та моніторингові канали.

До цього українські дрони уразили два з п’яти дата-центрів російської технологічної компанії Yandex у районі Сасово та Калузькій області Російської Федерації — держави-агресора. Один з об’єктів містив два з трьох суперкомп’ютерів, які Yandex використовує для навчання моделі штучного інтелекту YandexGPT.

Російська компанія «Яндекс» поки не може назвати терміни відновлення роботи двох дата-центрів, пошкоджених унаслідок атак безпілотників 8 та 9 жовтня. Об'єкт у Сасові Рязанської області повністю зупинив роботу, а в дата-центрі в Калузі з ладу вийшла частина інфраструктури.

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