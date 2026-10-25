Дрони атакували завод одного з найбільших виробників титану в Росії

У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували завод «Авісма» в місті Березники Пермського краю Росії. Підприємство входить до корпорації «ВСМПО-Авісма» — одного з найбільших виробників титану у світі. Російська влада заявила про незначні пошкодження промислового об’єкта, але стверджує, що він продовжує працювати.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив, що внаслідок удару безпілотників пошкоджень зазнав промисловий об’єкт на півночі регіону. За його словами, пошкодження незначні, а підприємство продовжує працювати у штатному режимі. Водночас український моніторинговий канал Exilenova+ повідомив, що під удар потрапило хіміко-металургійне підприємство «Авісма» в Березниках. Про атаку на цей об’єкт також писали місцеві жителі. Інформація про масштаби пошкоджень і наслідки удару потребує подальшого уточнення.

Завод «Авісма» виробляє губчастий титан, магній і сплави на його основі. Ці матеріали використовують у різних галузях промисловості, зокрема під час виробництва літаків, авіаційних двигунів, ракетної та космічної техніки. Підприємство входить до корпорації «ВСМПО-Авісма», яка є одним із ключових постачальників титану для російського військово-промислового комплексу. Титан важливий для авіаційної та оборонної галузей завдяки своїй міцності, невеликій вазі й стійкості до високих температур та корозії.

Наразі у відкритих повідомленнях немає підтверджених даних про те, наскільки атака вплинула на виробництво заводу. Російська влада стверджує, що підприємство продовжує роботу. Про атаку повідомило видання The Moscow Times.

24 жовтня та в ніч на 25 жовтня українські військові завдали ударів по кількох військових цілях російської армії. Під ураження потрапили радіолокаційні станції в Бєлгородській області РФ, пункти управління на Запоріжжі та Херсонщині, а також місця зосередження російських військових на Донеччині й Запоріжжі.

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