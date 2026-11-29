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У ніч проти 29 листопада 2026 року оператори далекобійних безпілотників Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по підприємству «КуйбишевАзот» у місті Тольятті Самарської області РФ.

За інформацією воєнної розвідки, це одне з найбільших хімічних підприємств Росії, залучене до роботи військово-промислового комплексу. Завод виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі.

Після влучань на території підприємства зафіксували численні вибухи та масштабну пожежу. Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив нічну атаку дронів на промислові об’єкти регіону, заявивши про нібито збиття понад 20 безпілотників без уточнення конкретних пошкоджень.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України та заява губернатора Самарської області.

Також у ніч на 29 листопада було атаковане підприємство «Тольяттикаучук» у російському Тольятті, яке входить до групи «Татнефть» і випускає хімічну сировину, зокрема синтетичні каучуки для виробництва твердого ракетного палива потрапило під атаку безпілотників.

Сили оборони України 28 листопада та в ніч проти 29 листопада завдали ударів по логістиці російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. У Брянській області уражено три ворожі паливозаправники. У Генштабі зазначили, що саме ці машини доставляють пальне техніці на передову, а без них зупиняються танки, бронетехніка та вантажівки. Крім того, в районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів противника.

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