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Науковці національного дослідницького центру «Курчатовський інститут» розпочали масштабне скринінгове дослідження приматів віком від 18 до понад 30 років для вивчення процесів старіння. Про це розповів президент наукової установи, соратник путіна Михайло Ковальчук під час проведення геномного форуму в Москві.

У розплідниках інституту утримують понад сім тисяч мавп 22 видів, а проведення комплексного біохімічного та структурного аналізу судин і мозку тварин розглядають як основу для розробки методів продовження тривалості життя людини. У рамках проєкту інститут спільно з науковим центром хірургії створив біобанк зразків крові приматів для подальших геронтологічних досліджень, на які в російському бюджеті передбачено значне фінансування.

Михайло Ковальчук вважається давнім другим 74-річного Путіна ще з бандитських 90-х і його неофіційним радником за науковими питаннями. Його брат, мільярдер Юрій Ковальчук, входить у найближче середовище президента. Путін демонструє великий інтерес до теми довголіття. У вересні 2025 року під час його візиту до Китаю журналісти з'ясували, що Путін говорив з головою КНР Си Цзиньпіном про продовження життя до 150 років.

Джерело: інформаційне агентство ТАСС.

Російський диктатор Володимир Путін прагне максимально продовжити своє життя за допомогою експериментальних медичних технологій і розраховує стати першим пацієнтом, якому трансплантують штучно вирощені органи. На замовлення Кремля у РФ розгорнули масштабну наукову програму з біодруку живих тканин та ксенотрансплантації.

Росія заявляє про амбітні плани у сфері довголіття та розробки засобів проти старіння. За даними британського видання Daily Star, державна програма, на яку нібито передбачили близько 28 мільярдів доларів, пов’язана з дослідженнями генної терапії, біодруку тканин та інших експериментальних технологій. Донька Володимира Путіна Марія Воронцова заявила, що Росія має шанс першою створити пігулку проти старіння, однак експерти вважають такі прогнози передчасними.

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