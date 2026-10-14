Другу ніч поспіль у Москві масово перенаправляють літаки через атаку дронів

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У московських аеропортах другу ніч поспіль виникають перебої з авіарейсами на тлі повідомлень про масовану атаку безпілотників. Мер Москви заявляє про десятки дронів, які намагаються атакувати російську столицю.

Понад 30 літаків, які мали за планом приземлитися у Москві, столичні аеропорти скерували до інших місць посадження на тлі запроваджених обмежень. Про це повідомило російське пропагандистське медіа ТАСС близько 01:00.

Понад 20 літаків, зокрема, прийняв аеропорт «Пулково» у Санкт-Петербурзі, пишуть російські ЗМІ. Росавіація повідомила про запровадження обмежень у трьох великих московських аеропортах: «Жуковський», «Внуково» та «Шереметьєво».

Мер Москви Сергій Собянін також повідомив про масовану атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, вона почалася близько опівночі й тривала протягом наступних кількох годин.

У цей час Собянін неодноразово писав у своєму Telegram-каналі про роботу російської протиповітряної оборони. За підрахунками російських медіа, з опівночі до 03:00 ППО нібито знищила щонайменше 75 безпілотників на околицях Москви.

За даними міського голови, внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків. На місцях працюють фахівці екстрених служб. Інших подробиць Собянін не повідомив.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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