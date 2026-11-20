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Державна служба з надзвичайних ситуацій показала перші кадри після російських ударів по столиці в ніч на 20 листопада. За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 постраждали, одну людину евакуювали.

У ДСНС повідомили, що пожежі виникли одразу в трьох районах Києва.

У Подільському районі горіли дві нежитлові будівлі. В Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову споруду, а за іншою адресою сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

Також під ударом опинилася нежитлова забудова в Голосіївському районі.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Джерело: ДСНС

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