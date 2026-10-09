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ДСНС пояснила, як діяти під час обстрілу, якщо ви перебуваєте на вулиці

UA NEWS 09 Жовтня 2026 14:58
ДСНС пояснила, як діяти під час обстрілу, якщо ви перебуваєте на вулиці
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Якщо російський обстріл застав людину просто неба, потрібно якомога швидше знайти безпечне укриття. ДСНС України пояснила, як діяти в такій ситуації, щоб зменшити ризик поранення.

Насамперед слід спробувати дістатися укриття, метро, підземного переходу або паркінгу. Якщо поблизу немає таких місць, варто шукати заглиблення чи сходовий майданчик найближчої будівлі. Залишатися посеред вулиці або на відкритій місцевості небезпечно.

Якщо вибухи вже поруч і сховатися в приміщенні неможливо, потрібно негайно лягти на землю та знайти будь-яке доступне заглиблення.

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ДСНС радить лягти долілиць, схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот. Без нагальної потреби не слід підіймати голову. Така поза допомагає захиститися від уламків і впливу ударної хвилі.

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Якщо обстріл застав разом із дитиною, її потрібно спочатку покласти в заглиблення та прикрити собою. Після цього дорослому слід також лягти долілиць і захистити голову.

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У ДСНС наголошують: варто заздалегідь знати, де поблизу розташовані укриття, підземні переходи та паркінги, адже обстріл може початися раптово.

Джерело: ДСНС України

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