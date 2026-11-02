Дві юні гімнастки дістали тяжкі поранення внаслідок удару по Козятину

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Внаслідок російської атаки на Козятинську громаду Вінницької області постраждали дві вихованки клубу художньої гімнастики Primera. Обидві спортсменки перебувають у важкому стані.

За інформацією клубу, дівчата отримали численні уламкові поранення по всьому тілу, перелом ноги з тяжким пошкодженням тканин, а також поранення селезінки. Попереду на них чекають складне лікування та тривале відновлення. Вік постраждалих не уточнюють.

Російські війська атакували Вінниччину ударними безпілотниками 1 листопада. За даними голови ОВА Наталі Заболотної, внаслідок удару загинули двоє людей — 13-річна дівчинка та жінка.

Кількість постраждалих зросла до шести. Серед них четверо дітей: троє п’ятирічних та 16-річний хлопець. Також травмувалися чоловік і жінка.

За даними ДСНС, один із безпілотників влучив на територію гуртожитку професійного училища. Внаслідок удару загорілися два автомобілі, пожежі ліквідували рятувальники.

Джерело: клуб художньої гімнастики Primera, Вінницька ОВА

Від удару російського дрона 1 листопада в Козятині загинули жінка і 13-річна дівчинка, ще двоє дорослих та четверо дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські війська вдень 1 листопада атакували Козятин на Вінниччині, завдавши удару по району ПРБ. Удар припав по території між гуртожитком залізничного училища та навчальним корпусом за декількасот метрів від залізничного вокзалу.

1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Постраждали двоє чоловіків: один дістав поранення передпліччя, іншому діагностували гостру реакцію на стрес.

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