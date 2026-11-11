Дві російські ракети залетіли до повітряного простору Молдови

0:00 / 0:00

Дві російські крилаті ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови вранці 11 листопада. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

За даними відомства, ракети по черзі перебували над територією Молдови близько 4–5 хвилин.

Перша пролетіла за маршрутом Яськи — Тудорово — Староказаче, друга зайшла з боку Лиманського в напрямку придністровського села Первомайськ, після чого повернулася до Одеської області.

У Міноборони зазначили, що від початку 2026 року російські ракети та безпілотники порушували повітряний простір Молдови 71 раз. Від лютого 2022 року зафіксовано 108 таких випадків.

Джерело: Міністерство оборони Молдови

Раніше російські дрони знову залетіли в повітряний простір Румунії та Молдови.

Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Польщі.

Порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками може бути навмисною дією Росії.

Читай нас у