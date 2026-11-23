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23 листопада близько 19:26 російські війська обстріляли місто Ізюм Харківської області. За попередніми даними, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

"На даний час відомо про 2 постраждалих , їм надається необхідна медична допомога", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її даними, одне з влучань зафіксовано в районі залізничного ринку, один приватний будинок зруйновано, ще 7 пошкоджено.

Унаслідок масованих авіаударів російських військ по середмістю Ізюму постраждали десятеро людей.

24 серпня російські війська обстріляли Ізюм Харківської області з РСЗВ «Торнадо-С», загинув 46-річний чоловік. Унаслідок удару осколкових поранень зазнала 13-річна дівчинка, її госпіталізували.

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