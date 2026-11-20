Двоє людей отримали поранення внаслідок удару дрона по Харкову
0:00 / 0:00
У Салтівському районі Харкова 20 листопада зафіксували влучання російського реактивного безпілотника на відкритій території.
Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Джерело: Ігор Терехов.
Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.
У ніч проти 20 листопада під ударом опинилася медична установа в Шевченківському районі міста. Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон, четверо людей дістали поранення.
У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок на рівні другого поверху.