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У Салтівському районі Харкова 20 листопада зафіксували влучання російського реактивного безпілотника на відкритій території.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Джерело: Ігор Терехов.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

У ніч проти 20 листопада під ударом опинилася медична установа в Шевченківському районі міста. Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон, четверо людей дістали поранення.

У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок на рівні другого поверху.

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