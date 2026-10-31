Ердоган закликав Україну та РФ відповідально діяти в Чорному морі

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив атаки на цивільні судна в Чорному морі та закликав Україну й Росію діяти відповідально.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

За словами Ердогана, напади на цивільні судна є неприйнятними незалежно від того, хто їх здійснює та якими причинами це пояснює. Він також наголосив, що подальша ескалація в Чорному морі не принесе користі жодній зі сторін.

Турецький президент повідомив, що Анкара продовжує переговори з обома сторонами задля відновлення безпеки судноплавства. На його думку, домовленості щодо цього питання можуть сприяти дипломатичним зусиллям із досягнення тривалого миру в Україні.

Ердоган також підтвердив підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, назвавши її стратегічним партнером Туреччини.

Україна та Туреччина домовилися спільно працювати над відновленням Чорноморського зернового коридору та забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибувдо Стамбула разом із командою. У Туреччині на нього чекають важливі переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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