ЄС готується просити Канаду й Британію збільшити підтримку України — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз готується переконувати Канаду та Велику Британію збільшити підтримку України, щоб скоротити прогнозований дефіцит її фінансування у 70 млрд євро в 2027 році. Про це з посиланням на посадовців ЄС і дипломатів повідомляє Politico Europe.

Питання можуть порушити на саміті ЄС—Канада, запланованому на 29–30 жовтня в Монреалі, а також на саміті ЄС—Велика Британія 20 листопада. Співрозмовники видання зазначили, що Брюссель не очікує формальної домовленості про обмін тіснішої економічної чи оборонної співпраці на додаткове фінансування Києва. Водночас масштаби підтримки України можуть впливати на політичний фон переговорів.

Потреби України у 2027 році

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС і його держави-члени забезпечують 80% зовнішньої допомоги Україні та закликала інших партнерів активізуватися. Євросоюз уже зобов’язався надати Україні кредит на 90 млрд євро у 2026–2027 роках, який має покрити приблизно дві третини потреб країни.

Брюссель розраховував, що Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія нададуть ще 45 млрд євро. Однак частина очікуваних коштів надходить повільно, оскільки інші уряди ще не остаточно визначилися з обсягами підтримки або не перерахували її.

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Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що потребу в забезпеченні фінансової підтримки України у 2027 році обговорювали на зустрічах МВФ і Світового банку в Бангкоку. За його словами, він наголошував на необхідності широкого розподілу фінансового навантаження між міжнародними партнерами, поки Україна протистоїть російській агресії.

Підтримка Канади та Британії

Уряд Великої Британії заявляє про зобов’язання надати Україні загалом 25 млрд фунтів стерлінгів. Канада обіцяла еквівалент 5,4 млрд євро військової допомоги та 8,2 млрд євро прямої фінансової підтримки. Речниця канадського Офісу таємної ради Кетрін Сер’є повідомила Politico Europe, що Оттава зобов’язалася надати майже 26 млрд канадських доларів на військову, фінансову, гуманітарну допомогу та допомогу розвитку.

За даними ЄС, його інституції та країни-члени від початку повномасштабного вторгнення держави-агресора Росії надали Україні понад 231 млрд євро. Ця сума включає військову допомогу, бюджетну підтримку, гарантії, допомогу українцям, які перебувають у країнах блоку, а також надходження від знерухомлених російських активів.

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