ЄС перевірив танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі

Сили військово-морської операції Євросоюзу EUNAVFOR MED IRINI оглянули в Середземному морі танкер MV MIDAG, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Перевірка показала, що судно йшло під фальшивим прапором. Тим часом уже 16 листопада міністри закордонних справ країн ЄС мають розглянути нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній і покупців, які допомагають працювати тіньовому флоту.

За її словами, операція відбулася 13 листопада. Представники EUNAVFOR MED IRINI піднялися на борт танкера MV MIDAG, який запідозрили у зв’язках із російським тіньовим флотом. Судно перевірили відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

Після огляду підозри щодо прапора підтвердилися. Як зазначила Каллас, танкер фактично йшов під фальшивим прапором. «13 листопада сили ЄС з операції EUNAVFOR MED IRINI висадилися на борт танкера, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Огляд судна MV MIDAG, проведений відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердив, що воно йшло під фальшивим прапором», — написала вона.

Каллас наголосила, що Євросоюз продовжить протидіяти російському тіньовому флоту. За її словами, для цього використовуватимуть як дії на морі, так і дипломатичні інструменти.

ЄС готує нові санкції проти російського тіньового флоту

Окремо очільниця європейської дипломатії повідомила, що 16 листопада міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають затвердити нові санкційні списки проти Росії. Обмеження планують спрямувати не лише проти окремих суден. До списків можуть потрапити банки, покупці російської нафти та компанії, які допомагають забезпечувати роботу тіньового флоту. Саме через такі структури Росія продовжує перевозити нафту, обходячи запроваджені міжнародні обмеження.

Євросоюз уже запроваджує санкції проти суден і компаній, які беруть участь у перевезенні російської нафти. Водночас питання повної заборони на надання послуг танкерам тіньового флоту залишається відкритим. Для такого рішення країнам ЄС поки не вдалося досягти спільної згоди.

Перевірка MV MIDAG стала ще одним кроком у протидії суднам, які можуть використовуватися для обходу санкцій. Однак подальші обмеження залежатимуть від рішень, які ухвалять країни Євросоюзу. Про огляд судна 15 листопада повідомила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

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