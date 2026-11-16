ЄС запровадив санкції проти російських НПЗ, банків і платіжного сервісу ЮMoney

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До нового санкційного списку Євросоюзу внесли найбільші російські нафтопереробні підприємства, зокрема Московський, Омський, Саратовський, Хабаровський та Ільський НПЗ, а також низку інших компаній нафтової галузі.

Обмеження також торкнулися платіжного сервісу «ЮMoney» та понад 40 російських банків і кредитних організацій.

Під санкції потрапили син Валентини Матвієнко Сергій, засновниця Wildberries Тетяна Кім та засновник Leta Capital Олександр Чачава. Водночас самі маркетплейси Wildberries та Ozon до списку не внесли.

Джерело: Журнал Європейського Союзу

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Остаточне затвердження пакетувідбудеться на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, а обмеження також охоплять компанії, що сприяють роботі тіньового флоту.

Велика Британія стала першою країною, яка поширила санкційні обмеження на всі десять найбільших нафтовидобувних компаній Росії. До нового пакета, про який Лондон оголосив у четвер на тлі саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, увійшла компанія «Славнефть», проєкт «Восток Ойл» компанії «Роснефть», великі вугільні підприємства, а також судна так званого «тіньового флоту», що транспортують російську нафту та скраплений природний газ.

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