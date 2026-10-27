Евакуацію жителів Олешок відклали

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Евакуація жителів Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонщини 27 жовтня відкладається. За заявами окупантів, підготовка безпечного коридору до міста може тривати кілька днів.

Локальний «режим тиші» в місті почав діяти вранці 27 жовтня. Його запровадили для підготовки та проведення гуманітарної місії, зокрема для забезпечення можливості виїзду цивільних жителів.

За словами журналістів, перед проведенням місії російським військовим необхідно розмінувати дорогу, що веде до міста. Він стверджує, що йдеться про десятки кілометрів шляху, а ближче до Олешок роботи для саперів стає більше.

«Це десятки кілометрів траси, причому чим ближче до міста, тим роботи у саперів 18-ї загальновійськової армії все більше», – заявив кореспондент видання «Вести».

Окупанти також звинуватили Збройні сили України в мінуванні дороги за допомогою безпілотників протягом кількох місяців. За його словами, йдеться як про протипіхотні міни типу «Пелюсток», так і про протитанкові боєприпаси.

Варто зазначити, що саме російські військові використовують протипіхотні міни типу «Пелюсток», і не раз використовували повітряний спосіб мінування на території окупованого Донбасу.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

До цього радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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