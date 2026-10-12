Єврокомісія підтвердила відкриття кластерів для України після схвалення мовного закону

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала рішення Верховної Ради України від 12 жовтня щодо ухвалення змін до закону про освіту для національних меншин та корінних народів. Це голосування стало ключовою умовою для зняття вето Угорщини та подальшого розблокування євроінтеграційного переговорного процесу.

За словами Кос, уже у вівторок, 13 жовтня, Європейський Союз планує офіційно відкрити два наступні переговорні кластери у межах процедури вступу України. Дипломатка відзначила єдність українського парламенту, наголосивши на рішучості Брюсселя продовжувати спільну роботу над підготовкою майбутнього України в ЄС, попри триваючі російські атаки на цивільну інфраструктуру.

Джерело: Соціальна мережа Х Марти Кос

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів. Його ухвалення може допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, які гальмувала Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час найближчого міжнародного заходу. Україна зацікавлена в таких переговорах і вже готується до них.

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