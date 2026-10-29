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Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що відповідальність за російський удар по вокзалу не можна перекладати на «Укрзалізницю», місцеву владу чи державні установи. Він також розкритикував чиновників за піар на трагедії та взаємні звинувачення.

За словами Філатова, удар припав на ділянку між 10-ю та 11-ю коліями, тобто на п’яту платформу. Він стверджує, що звідти технічно було неможливо швидко дістатися до підземного переходу.

«Немає в цьому провини ані “Укрзалізниці”, ані міста, ані держави. Винна в цьому лише Росія», — наголосив мер.

Філатов закликав державних службовців припинити публічні спроби відмежуватися від відповідальності та використовувати трагедію для власного піару.

«Агов, держслужбовці! Годі мати людей за дурнів!» — написав він.

Мер також розкритикував постійне перекидання відповідальності між державною владою, місцевим самоврядуванням, військовими адміністраціями та профільними відомствами. На його думку, замість нескінченних перевірок, нових вказівок і публічних звинувачень чиновникам варто краще розуміти ситуацію на місцях.

Окремо Філатов висловив обурення через висвітлення роботи медиків, які рятують важкопоранених у міських лікарнях. Він вважає, що на тлі їхньої роботи неприпустимо перетворювати трагедію на піар-кампанію окремих посадовців.

«У нас — війна. Кривава і страшна. Досить вже брехати, хитрувати та маніпулювати. Краще вже бути грубим, жорстким і навіть вживати матюки […] Але говорити треба відверто. Казати правду. Зрозуміло й чітко», — підсумував міський голова.

Джерело: Борис Філатов (Facebook)

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня оприлюднив кадри з місця російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. За попередніми даними, внаслідок атаки реактивним дроном загинули 13 людей, ще десятеро постраждали.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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