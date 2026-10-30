Фінляндія та Норвегія намагаються відкрити новий канал переговорів із РФ — Bloomberg

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Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре долучилися до дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України.

Лідери прагнуть налагодити додатковий канал комунікації між Європою та Москвою.

За даними агентства, обидва політики намагаються встановити неформальні контакти з російським керівництвом, які згодом можуть відкрити шлях до участі інших європейських держав у мирних переговорах.

27 жовтня Стубб і Стьоре провели 90-хвилинну телефонну розмову з Володимиром Путіним. Контакт попередньо погодили з Україною. Під час розмови сторони обговорили деескалацію та припинення війни.

Після цього лідери Фінляндії та Норвегії зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським і повідомили йому про результати переговорів. За словами Зеленського, вони також порушували питання припинення російських атак на українську енергетичну та іншу інфраструктуру.

Водночас Стубб і Стьоре поки не отримали офіційного мандата на ведення переговорів від імені Європейського Союзу.

Джерело: Bloomberg

Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Європейські країни не братимутьучасті в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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