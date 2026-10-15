Флеш пояснив, навіщо Росія збирає відео влучань дронів Герань

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Росія, ймовірно, збирає відеозаписи влучань ударних безпілотників «Герань», щоб перевіряти ефективність алгоритмів оптичного розпізнавання та наведення на цілі в реальних бойових умовах. Таку можливу мету збору відео пояснив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«У багатьох TГ-каналах противник просить зрадників знімати відео прильотів «гераней» та передавати інформацію за винагороду. 4 роки не просили, а раптом це стало настільки важливим», - зауважує Бескрестнов.

За його словами, це може бути пов’язано з використанням на російських ударних безпілотниках систем оптичного розпізнавання цілей і наведення на них.

«Противнику важливо розуміти на основі відео прильоту, як працюють алгоритми в бойових умовах», - пояснив Бескрестнов.

У цьому зв'язку він наголосив на важливості нерозголошення інформації про результати російських ударів, закликавши громадян не знімати та не публікувати такі відео.

«Ви бачите, наскільки ворогу це важливо і потрібно», - підкреслив Бескрестнов.

Таку думку висловив позаштатний радник Президента Сергій Бескрестнов (Флеш) у Фейсбуці.

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