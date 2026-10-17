Флеш попередив про загрозу російської супутникової системи Рассвет — Associated Press

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Російська супутникова система «Рассвет» може суттєво розширити можливості керування ударними засобами. За словами фахівця Сергія Флеша, супутниковий зв’язок дасть змогу російським операторам безпосередньо керувати дронами та ракетами, що може створити серйозні загрози.

«На мій погляд, це загроза номер один серед усіх технологічних викликів, які Росія кидає нам прямо зараз. Причому не тільки Україні, а й усій Європі», — сказав він.

За його словами, Росія вже отримує можливість керувати через супутники в режимі реального часу дронами типу «Шахед», розвідувальними безпілотниками та навіть недорогими ракетами, такими як «Бандероль» і «Дань-М».

«Це стане справжньою катастрофою для всіх», — сказав він.

Зазначається, що супутниковий зв'язок дозволить російським операторам безпосередньо керувати дронами та ракетами, що зробить марною мережу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), розгорнуту Україною по всій країні для придушення таких цілей.

«Вони зможуть завдавати ударів по всій території країни в режимі реального часу — причому з високою точністю», — пояснив Бескрестнов.

Він зазначив, що в Росії вже бувають періоди, коли її супутники перебувають над територією України, забезпечуючи зв'язок протягом 30–40 хвилин. За його оцінками, повноцінне покриття може бути досягнуто в досить стислі терміни — приблизно за пів року.

Бескрестнов додав, що Україна працює над контрзаходами, зокрема над запровадженням санкцій, однак завдання є надзвичайно складним. У розпорядженні російських інженерів була діюча система Starlink, на якій вони могли відпрацьовувати методи протидії, тоді як Україні доводиться створювати захист від системи, яка ще навіть не почала функціонувати в повному обсязі. Він додав:

«Нам потрібно діяти. До того моменту, коли Росія почне використовувати цю мережу для атак на нашу інфраструктуру та на нас самих, у нас уже мають бути готові відповідні засоби захисту — вироблені в достатній кількості та розгорнуті на позиціях».

Джерело: Associated Press

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