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Від вечора 22 листопада наслідки російських атак зафіксували у 12 областях України та Києві. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 32 дістали поранення.

"У Дніпрі ворог вдарив по території залізничного вокзалу. Пошкоджені пасажирські вагони; одна людина дістала поранення. Залізничну станцію росіяни атакували також на Житомирщині, а зранку – локомотивне депо в Харкові. На Харківщині під ударами були електропідстанції та лінії електропередач. У Харкові російський дрон влучив у готель. У Лозовій внаслідок ранкових атак поранено 11 людей", – написав Сергій Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем'єра зранку росіяни вбили трьох людей у Запоріжжі, а також у місті пошкоджена лікарня.

У Краматорську дрон атакував евакуаційний автомобіль: двоє людей загинули, четверо поранені, а у Нікополі внаслідок артобстрілу загинула людина, у місті пошкоджений професійний ліцей.

Крім того, є руйнування цивільної інфраструктури на Київщині, Сумщині, Одещині, Вінниччині, Полтавщині, а у Києві уламки дрона впали на території навчальних закладів.

"Загалом від вечора загинули шестеро людей, ще 32 поранені, з них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару по житловій п'ятиповерхівці у Вишгородському районі Київщини. Кількість загиблих зросла до 11 людей. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Корецький.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

На Вінниччині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено підприємство та житлові будинки.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.

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