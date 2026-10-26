Фото: крилаті ракети вщент знищили російський оборонний завод Енергія

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У результаті удару Повітряних сил України 25 жовтня крилатими ракетами Storm Shadow по заводу ПАТ «Енергія» в місті Єлець Липецької області рф зафіксовано щонайменше сім влучань у різні корпуси промислового об'єкта.

ПАТ «Енергія» є великим підприємством російського оборонно-промислового комплексу, яке спеціалізується на розробці та виробництві хімічних джерел струму. Продукція даного заводу використовується в низці систем озброєння рф, зокрема в балістичних ракетах 9М723 «Іскандер-М», крилатих ракетах 9М727 «Іскандер-К», 3М22 «Циркон», Х-47М2 «Кинджал», а також у модулях УМПБ Д-30СН, РМ-48У та ракетах 95Я6 зенитного комплексу «Панцир». Успішне ураження підприємства кількома ракетами підтверджує високу ефективність даного озброєння та критичну потребу в розширенні обсягів його застосування.

Джерело: Exilenova.

Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. За даними Генштабу, підприємство виробляє елементи живлення для авіабомб, крилатих ракет морського базування та ракетних комплексів «Искандер-М».

У російському Воронежі після атаки безпілотників у ніч проти 26 жовтня зафіксували численні осередки пожеж.

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