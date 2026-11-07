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Фото: На Дніпропетровщині унаслідок російських атак одна людина загинула

UA NEWS 07 Листопада 2026 11:55
Фото: На Дніпропетровщині унаслідок російських атак одна людина загинула
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Уночі 7 листопада російські терористи атакував чотири райони Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, серед них — дитина.


Про це повідомляє ДСНС України.

У Павлограді одна людина загинула, ще четверо дістали поранення, зокрема 11-річна дівчинка. Понівечено багатоквартирні будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Сталися займання.

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На Нікопольщині пошкоджено приватний будинок та об’єкт інфраструктури.

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У Дніпровському (зокрема в Новоолександрівській та Миколаївській громадах) і Криворізькому районах також зазнали руйнувань інфраструктурні об'єкти.

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Усі пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Російські окупаційні війська протягом дня 6 листопада понад 50 разів атакували Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб, охопивши шість районів регіону.

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