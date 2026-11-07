Фото: На Дніпропетровщині унаслідок російських атак одна людина загинула
Уночі 7 листопада російські терористи атакував чотири райони Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, серед них — дитина.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Павлограді одна людина загинула, ще четверо дістали поранення, зокрема 11-річна дівчинка. Понівечено багатоквартирні будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Сталися займання.
На Нікопольщині пошкоджено приватний будинок та об’єкт інфраструктури.
У Дніпровському (зокрема в Новоолександрівській та Миколаївській громадах) і Криворізькому районах також зазнали руйнувань інфраструктурні об'єкти.
Усі пожежі ліквідовано.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.
Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.
Російські окупаційні війська протягом дня 6 листопада понад 50 разів атакували Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб, охопивши шість районів регіону.