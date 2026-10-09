З'явилися фото наслідків ураження дронами ЛВДС Самара

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На російській лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» зафіксували нові наслідки ураження від 8 жовтня.

За оприлюдненими даними, на майданчику насосної станції «Самара-2» резервуари об’ємом 50 тисяч кубометрів вигорають повністю. На майданчику «Самара-1» досі тліє резервуар об’ємом 20 тисяч кубометрів, який був уражений ще 2 жовтня.

Значні пошкодження резервуарного парку можуть суттєво вплинути на роботу станції, яка забезпечує приймання, зберігання, змішування та перекачування російської нафти.

Напередодні у Башкиріїзазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават» — один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. У районі підприємства, за даними OSINT-каналів, виникла пожежа.

У Воронезькій області Росії 7 жовтня кілька населених пунктівзалишилися без електропостачання після атаки безпілотників.

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