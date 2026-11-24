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У ніч проти 24 листопада російські війська завдали ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах, залізничній інфраструктурі та цивільних підприємствах в одинадцяти областях України.

У Запоріжжі окупанти атакували керованими авіабомбами житлові квартали. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 44 дістали поранення, серед них — діти. Також пошкоджено десять житлових будинків.

На Житомирщині та Рівненщині під ударом опинилися електричні підстанції, а на Чернігівщині — залізнична інфраструктура. Крім того, у Житомирі пошкоджено житлові будинки, а на Кіровоградщині російські війська атакували газотранспортну інфраструктуру.

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