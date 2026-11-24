Фото: Росія атакувала 11 областей України: у Запоріжжі загинули двоє людей
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У ніч проти 24 листопада російські війська завдали ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах, залізничній інфраструктурі та цивільних підприємствах в одинадцяти областях України.
У Запоріжжі окупанти атакували керованими авіабомбами житлові квартали. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 44 дістали поранення, серед них — діти. Також пошкоджено десять житлових будинків.
На Житомирщині та Рівненщині під ударом опинилися електричні підстанції, а на Чернігівщині — залізнична інфраструктура. Крім того, у Житомирі пошкоджено житлові будинки, а на Кіровоградщині російські війська атакували газотранспортну інфраструктуру.
Під ударами опинилися житлові будинки на Миколаївщині, Одещині та Сумщині. На Дніпропетровщині та Харківщині внаслідок ударів російських дронів постраждали по двоє людей.
Про це повідомив прем'єр - міністр України Сергій Корецький.
Кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 32, серед них четверо дітей.
Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей, ще 22 постраждали.