+4° Київ -1° Варшава +8° Вашингтон
$ 45.57 € 51.15 zł 11.66
$ 45.57 € 51.15 zł 11.66
+4° Київ -1° Варшава +8° Вашингтон
Головне Війна з рф

Фото: Росія спричинила пожежу на об’єкті критичної інфраструктури Кіровоградщини

UA NEWS 10 Листопада 2026 08:26
Фото: Росія спричинила пожежу на об’єкті критичної інфраструктури Кіровоградщини
0:00 / 0:00

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

 

Через постійну загрозу повторних обстрілів рятувальникам було складно гасити загоряння.

photo_5445358631537810924_y.webp

Наразі пожежу локалізовано, триває її ліквідація.

photo_5445358631537810923_y.webp

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. 

photo_5445358631537810925_y.webp

Джерело: ДСНС

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток