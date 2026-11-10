Фото: Росія спричинила пожежу на об’єкті критичної інфраструктури Кіровоградщини

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Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Через постійну загрозу повторних обстрілів рятувальникам було складно гасити загоряння.

Наразі пожежу локалізовано, триває її ліквідація.

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Джерело: ДСНС

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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