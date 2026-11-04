Фото: росіяни скинули на Київ агітаційні листівками з небезпечними QR-кодами
Увечері 4 листопада українські військові збили російський безпілотник, який ніс бойову частину та брикет агітаційних листівок із QR-кодами. Дрон був спрямований у бік Києва.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
За його словами, QR-коди можуть вести на фішингові сайти, призначені для викрадення персональних даних або зараження смартфонів шкідливим програмним забезпеченням.
Фотографії листівок оприлюднили із замаскованими QR-кодами з міркувань безпеки.
Українців закликають не сканувати такі коди в разі виявлення листівок.
Джерело: Роберт Бровді («Мадяр»)
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