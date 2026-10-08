Фото: російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА
0:00 / 0:00
Російський FPV-дрон атакував будівлю Запорізької обласної військової адміністрації. Безпілотник влучив у фасад будівлі, прямо в герб.
Після удару виникло задимлення, однак пожежі не сталося. Люди не постраждали.
Про атаку повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. Раніше Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники над Запоріжжям.
Джерело: Михайло Семікін
Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.
У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».
У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.