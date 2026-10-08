Фото: російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА

0:00 / 0:00

Російський FPV-дрон атакував будівлю Запорізької обласної військової адміністрації. Безпілотник влучив у фасад будівлі, прямо в герб.

Після удару виникло задимлення, однак пожежі не сталося. Люди не постраждали.

Про атаку повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. Раніше Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники над Запоріжжям.

Джерело: Михайло Семікін

Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.

У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

Читай нас у